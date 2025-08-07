Balacera en La Cruz deja un muerto y dos mujeres heridas

Una balacera registrada la tarde de este jueves en el cantón de La Cruz, Guanacaste, dejó como saldo un hombre fallecido y dos mujeres heridas de gravedad.



El hecho se reportó a la 1:39 p. m., según confirmó la Cruz Roja Costarricense, que atendió el caso.

Al lugar se desplazaron dos unidades básicas de la benemérita institución con paramédicos, quienes al llegar encontraron a un hombre sin signos vitales.



Además, en el sitio fueron atendidas dos mujeres adultas que resultaron heridas durante el tiroteo. Ambas fueron trasladadas de inmediato a la Clínica de La Cruz para recibir atención médica.



Al parecer, dos sujetos en moto acribillaron el vehículo en el que viajaban los ofendidos, logrando impactarlos en múltiples ocasiones.

El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Judicial.