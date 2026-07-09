Autoridades vinculan a supuesto miembro de "Los Maruja" con arsenal decomisado en Cartago

El Ministerio Público investiga el hallazgo de un importante arsenal en San Blas de Cartago.



Las armas estaban en poder de un vecino de la zona, quien, según la investigación, tiene un perfil delictivo violento. En el allanamiento, las autoridades decomisaron armas automáticas, armas no letales e indumentaria policial.



Además, los investigadores analizan un video en el que este hombre, que sería miembro de la banda "Los Maruja", presuntamente amenaza a otras personas con un arma no letal.



La Policía Judicial también recopiló fotografías en las que aparecen supuestos integrantes del grupo criminal "Los Maruja", una organización que las autoridades buscan desarticular.



Según las autoridades, este grupo ha sido relacionado con homicidios cometidos con armas automáticas y con actividades vinculadas al narcotráfico.



Por ahora, el Ministerio Público y la Policía Judicial continúan las diligencias para determinar los posibles vínculos de este sospechoso con estructuras criminales que operan en Cartago.

