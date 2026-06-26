Así contaban millones del narco: fotos exponen manejo de aparente dinero de “Pecho de Rata”

El expediente del caso Riverside, vinculado al cartel narco presuntamente liderado por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, contiene fotografías que evidencian las cuantiosas sumas de dinero que, según la investigación, ingresaban diariamente producto de la venta y distribución de droga.



De acuerdo con los documentos judiciales, los conteos de efectivo se realizaban tanto dentro de una casa de seguridad como sobre las tapas de vehículos de alta gama (ver fotografías adjuntas).





La investigación señala que el dinero era clasificado según los montos correspondientes a las ventas realizadas.









Posteriormente, los billetes eran embalados en bolsas plásticas y rotulados con los seudónimos de los clientes, así como con los montos en colones o dólares.

Fotos del expediente del caso Riverside.





Además, el investigado efectuaba el

conteo mediante máquinas contadoras de billetes.









Luego, el efectivo era separado por denominaciones y organizado en fajos según cada tipo de moneda.

Las autoridades también analizaron capturas de pantalla y fotografías que contenían información que permitió establecer que algunas de las imágenes fueron tomadas en propiedades atribuidas al investigado y a familiares cercanos.

Entre las evidencias figura una fotografía en la que aparece una mujer rodeada de varios fajos de billetes en dólares. Los investigadores la identifican con los apellidos Smith De la O, esposa de "Pecho de Rata".

Al parecer, la esposa de "Pecho de Rata".

La propiedad donde fue captada había sido documentada dentro de la investigación como una de las casas de seguridad utilizadas por la organización para almacenar droga, dinero y armas.

Asimismo, los agentes identificaron a una segunda mujer en otra propiedad mientras realizaba un conteo de billetes de 20 dólares sobre la tapa de un vehículo de alta gama. Según el expediente, se trata de una hija del extraditado.

Las pesquisas señalan que ella, supuestamente, desempeñaba funciones como segunda al mando dentro de la estructura criminal y que lideraba operaciones junto a su pareja sentimental.