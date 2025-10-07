Asesinan a joven de 21 años dentro de barbería en Desamparados

Un hombre fue asesinado de varios disparos dentro de una barbería en Desamparados y dos menores de edad resultaron heridos.

El ataque ocurrió la noche de este lunes en San Rafael Abajo.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, al menos un sujeto entró al local y abrió fuego contra la víctima, dos menores de edad que estaban dentro de la barbería resultaron heridos y fueron trasladados hasta el hospital San Juan de Dios.

Uno de ellos presentaba un impacto de bala en un muslo y fue llevado por una ambulancia de Cruz Roja, mientras que la otra víctima fue trasladada en un vehículo particular.

El paso por la zona se encuentra cerrado mientras el OIJ realiza el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.

La Fuerza Pública mantiene un operativo en los alrededores para tratar de dar con los responsables que cometer el crimen.