Amiga de desaparecido: “Hicimos obra social, lo dejamos en su casa y ahora no aparece”

Una amiga de Luis Juan Arias, quien se encuentra desaparecido hace un mes, cuenta que el pasado domingo 3 de abril lo recogieron en su casa en Río Grande de Atenas, Alajuela, para ir a hacer obras sociales con habitantes de la calle; pero luego de que volvieron y lo dejaron en la vivienda, se enteraron de que se perdió su rastro.



Josefina Guerrero asegura que él estaba muy contento luego de repartirle comida a varias personas, quienes tienen una situación de vida muy difícil, y hasta le dijo que quería volver a hacerlo.

“Yo lo conozco desde hace año y medio, por medio de su hermana. Tuvo una separación muy triste con su pareja y, desde ese momento, yo le ayudaba con oraciones. Él me veía como una mamá y yo como un hijo porque siempre nos hablábamos por mensajes, ya que era muy dinámico y me escribía todos los días”, dijo Guerrero.

Ella, junto con su esposo, hijos y varios amigos, formaron el grupo “Gestos de amor” con el objetivo principal de ayudar a quienes más lo necesitan.

"A eso de las 2 p. m., luego de compartir con los habitantes de la calle, volvimos a Atenas y en la misma buseta donde íbamos me puso un mensaje dándome las gracias. A las 3 p. m. llegamos a su apartamento, se bajó y entró a la casa; ya estando ahí me volvió a escribir diciéndome que cuándo íbamos a salir nuevamente a compartir, que estaba muy feliz y ese fue el último mensaje que recibí. Al otro día me llama la hermana mayor a decirme que si sabía algo de él porque desapareció”, señaló Guerrero.