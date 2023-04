Allanamientos en Cartago para detener a sospechosos de asaltar a choferes de plataformas digitales

Nacional

"Yo pensé que me iban a matar", chofer de Uber logra escapar tras 24 horas retenido

(Video) Los sospechosos lo hicieron grabar un video para su mamá, minutos antes de que lo encañonaran: "Me encerraron en una casa, en un cuarto, me amenazaron que si salía me iban a matar y pasaron ahí todo el día enfiestados".