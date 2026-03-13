Allanamiento destapa presunta fábrica ilegal de explosivos y droga en Valle de la Estrella

Dos hombres fueron detenidos, la mañana de este viernes, durante un allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, en el Valle de la Estrella, el cual destapó una aparente fábrica de explosivos y drogas.



Los detenidos fueron identificados con los apellidos Vaca, de 45 años, y Sánchez, quienes figuran como sospechosos de aparentes infracciones a la Ley de Armas y Explosivos y Ley de Vida Silvestre.

"La investigación inició en febrero del presente año, luego de que las autoridades recibieran información confidencial que señalaba que en una vivienda del sector, aparentemente, se estaban fabricando explosivos de forma ilegal y que, además, se mantenían varios animales silvestres en cautiverio.

"Tras realizar diversas diligencias de investigación, los agentes lograron corroborar los aparentes hechos denunciados, por lo que se gestionó una orden de allanamiento ante las autoridades judiciales", indicó el OIJ.

El operativo se ejecutó aproximadamente a las 5 a. m., momento en que los agentes ingresaron al inmueble y procedieron con la detención de los sospechosos.



Durante el registro de la vivienda, las autoridades ubicaron una cantidad considerable de pólvora, dos armas tipo carabina, un animal silvestre que se encontraba en cautiverio, así como varias dosis de aparente droga tipo marihuana.



Los sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.

