Alias “Pirulino” habría estafado a 14 mujeres con el timo de ofrecerles trabajo

Un adulto mayor estafó a por lo menos 14 mujeres con el timo de ofrecerles trabajo, la fiscalía sospecha que hay más víctimas del sospechoso y pide que acudan a poner la denuncia.

El hombre, identificado con el alias de “Pirulino”, registra como domicilio en su expediente judicial la habitación 25 de un hotel de San José.

Además, se presenta como el dueño de varios restaurantes y tiendas de la capital.

Pero, según la fiscalía de trámite rápido, el hombre de 65 años en realidad es un reconocido estafador.

“Sus primeros delitos datan del año 1976 al día de hoy, han sido pasadas policiales porque ha sido posible autor de un hecho delictivo, en al menos 94 ocasiones, de las cuales, ha dado 19 tipos de identificaciones. Su modalidad es siempre aprovecharse de personas con necesidades económicas, principalmente laborales”, explicó Óscar Quirós Soto, fiscal adjunto de San José.

El sospechoso acostumbra a llegar bares, contacta a la cajera, le dice que tiene restaurantes y tiendas y les ofrece empleo.

Luego citaba a las ofendidas en cafeterías para la entrevista laboral y cuando se gana la confianza les pedía el teléfono y desaparece.

“Luego esta persona les dice que va a llamar a la tienda para que le manden información. El engaño es que su teléfono celular no tiene saldo o está descargado, les pide el celular, sale porque supuestamente no tiene señal y es ahí que se desaparece, además le deja a cargo la cuenta, en una fue de 30.000 colones, la persona no tenía medios porque hasta el dinero se le llevó”, agregó Quirós.

Todas las víctimas del sospechoso son mujeres y la fiscalía teme que haya muchas otras que aún no denuncian.

El sospechoso, quien fue detenido por segunda vez a inicios de marzo, cumple tres meses de prisión preventiva.