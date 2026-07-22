Alajuelita registra tres homicidios en menos de 12 horas

Tres personas murieron y otra resultó herida por arma de fuego en cuatro hechos distintos registrados en menos de 12 horas en el cantón de Alajuelita, San José.

De acuerdo con la información de las autoridades, el primer caso ocurrió en el sector de Tejarcillos, donde un hombre de 38 años fue atendido por la Cruz Roja Costarricense luego de que varios sujetos lo golpearan.

La víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, en San José, pero murió minutos después de su ingreso al centro médico.

Aproximadamente una hora más tarde, un menor de 15 años y un joven de 21 fueron abordados por varios sujetos, quienes les dispararon. Ambos murieron en el sitio.

Durante la madrugada de este miércoles, las autoridades también atendieron otro hecho violento en ese cantón.

Según la información preliminar, un hombre se encontraba dentro de su vivienda cuando varios sujetos lo llamaron desde el exterior. Al salir, le dispararon en las extremidades.

La víctima fue trasladada a un centro médico, donde se recupera.

Los tres homicidios y el ataque armado se mantienen bajo investigación.