Nuevo homicidio sacude Alajuelita: víctima fue atacada con múltiples disparos

La violencia volvió a golpear a la capital este jueves por la noche. Un hombre fue asesinado a balazos en La Verbena de San Felipe de Alajuelita, frente al minisúper La Guápil.

El ataque ocurrió pasadas las 8 p. m., cuando sujetos que, al parecer, viajaban en motocicleta dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima y luego huyeron del lugar.

La Cruz Roja confirmó que, al llegar al lugar, la víctima ya se encontraba sin vida.

De acuerdo con el informe preliminar, el sujeto fue interceptado de manera directa por los sicarios, quienes luego huyeron del sitio.

El caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de la investigación, el levantamiento del cuerpo y tratar de dar con los responsables.

Este nuevo hecho se suma a la creciente ola de homicidios que preocupa al país, durante la tarde, otro hombre fue asesinado en pleno Paseo Colón.