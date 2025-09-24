Adulto mayor y una menor indígena aparecen muertos dentro de finca en Talamanca

Un adulto mayor y una menor de edad indígena fueron encontrados muertos este martes dentro de una finca ubicada en la zona de Suretka, en Bribri de Talamanca, Limón.



El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que el hombre fallecido tiene 71 años y al parecer ingirió un químico.

“Este martes se recibió información sobre dos personas fallecidas en la zona de Suretka por lo que los agentes se trasladaron a la zona y hallaron a un hombre de apellido Matarrita de 71 años y una femenina menor de edad.

"Por la forma en la que estaba el cuerpo del adulto y la exposición del mismo, se denota que podría haber ingerido un pesticida o agroquímico y, muy cerca de él, estaba la menor que, al parecer, habría ingerido también el agroquímico”, dijo Zúñiga.

Zúñiga detalló que los propietarios de la finca fueron quienes dieron la alerta tras no lograr comunicarse con el cuidador del lugar.

“Los dueños de la finca tratan de comunicarse con el cuidador de la finca, pero al no contestar se trasladan a la zona y hallan a las dos personas, cerca de la finca hay una bodega donde almacenan agroquímicos y pesticidas y se está tratando de determinar cuáles fueron los utilizados para la ingesta”, señaló Zúñiga.

El jerarca del OIJ también indicó que el hombre fallecido había manifestado a personas cercanas su complicada situación económica. Además, tanto el adulto mayor como la menor tenían una cita pendiente con autoridades locales este martes, pero no se presentaron.

Al parecer, se trataría de un femicidio, pero la Policía Judicial indicó que está trabajando el caso como una muerte en investigación, por lo que continúan con las diligencias correspondientes.

