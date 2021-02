Abogado de víctimas: "Padre Víquez sería extraditado a Costa Rica en marzo"

El padre Mauricio Víquez sería extraditado de México a Costa Rica el próximo mes de marzo, según comentó el abogado defensor de las víctimas, Rodolfo Alvarado, a Teletica.com.​

“Él tiene derecho a apelar porque es el último recurso que tiene, pero por la información que tengo y lo que conozco no duraría tres meses más en México porque su apelación no procedería, esto no puede prosperar y deberían rechazarlo en 15 días. En marzo llegaría al país”, dijo Alvarado.