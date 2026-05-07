365 días de angustia: el misterio de Santiago, adolescente que desapareció sin dejar huella

Santiago Delgado Ramírez, un adolescente de 16 años, cumple este jueves un año de haber desaparecido sin dejar rastro. El joven fue visto por última vez el miércoles 7 de mayo de 2025 en Santa Ana, San José, y desde entonces su familia asegura no haber recibido ninguna pista concreta sobre su paradero.



Su madre, Melania Ramírez, conversó con Teletica.com y describió el caso como “un misterio” que, asegura, no ha tenido respuestas claras desde el día de la desaparición.

“La última persona que lo vio y habló con él fue el conductor de Uber. De ahí, donde lo dejó el conductor, en la Cartonera, en ese centro comercial ubicado en Santa Ana que ya no existe, no se supo nada.

"La ausencia de cámaras de seguridad en la zona ha complicado las investigaciones. No sabemos si caminó o agarró otro carro, no tenemos idea de absolutamente nada, quedamos como en el limbo”, expresó Ramírez.

Ramírez indicó que, durante este año, la familia no ha recibido noticias concretas sobre lo que pudo haber ocurrido con el adolescente.

Santiago cumple un año de desaparecido.

La madre señaló que, desde un inicio, contempló distintas posibilidades relacionadas con el estado emocional de su hijo, quien, según dijo, sufría episodios depresivos debido al bullying que recibía en el colegio.

“Yo desde el principio di como posibilidad que, como él pasaba depresiones por el bullying que había recibido, en el peor de los escenarios haya tomado una decisión de quitarse la vida”, comentó Ramírez.

Debido a esa sospecha, equipos de rescate realizaron búsquedas en las cercanías del puente sobre el río Virilla, próximo al sitio donde Santiago fue visto por última vez. Este jueves 7 de mayo de 2026, ella y el papá de su hijo visitaron el sitio y colocaron un retrato, flores blancas y girasoles como parte de la reminiscencia que viven y su conmemoración.

“Los de Cruz Roja duraron 15 días buscando en las dos direcciones, pero absolutamente nada. No se encontró una pieza de ropa de él. La falta total de evidencias nos mantiene en incertidumbre. Uno se pone a hacer un recuento: un año, 365 días, y no hay una luz”, manifestó Ramírez.

Sin embargo, reconoció que continúa confundida sobre lo ocurrido. Pese al dolor y la incertidumbre, la madre aseguró que mantiene la esperanza de obtener respuestas algún día.

Fotos de Santiago cuando desapareció.



“Quedé como en el limbo, lamentablemente respuestas concisas, racionales y con pruebas no hay. Claro que sí mantengo la esperanza de encontrarlo para tener un descanso, aunque no sabemos si va a ser positivo. El dolor de incertidumbre es demasiado, es indescriptible”, concluyó Ramírez.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que la principal hipótesis es su fallecimiento, tras encontrar un video en una represa que sugiere que su cuerpo fue arrastrado por la corriente hacia el Pacífico. Sin embargo, a pesar de que el caso está cerrado, de aparecer alguna pista, se reabriría de nuevo.