26 bomberos intentan frenar incendio forestal en Isla Venado

Un incendio forestal registrado en Isla Venado, en Lepanto, Puntarenas, desde este jueves 19 de marzo, mantiene en alerta a las autoridades.



Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) recibieron la alerta de fuego a las 11:10 a. m., lo que permitió de inmediato activar el protocolo de respuesta de los Bomberos Forestales Voluntarios.



Como parte de la movilización inicial, se trasladaron brigadistas desde Isla Chira, Lepanto e Isla Caballo, quienes se sumaron a las labores de atención en el sitio.

Se han quemado 8.1 hectáreas de terreno.

Actualmente, las acciones operativas se concentran en el control y contención del incendio mediante la apertura de líneas de defensa, con el objetivo de detener el avance del fuego y reducir su propagación.

El coordinador del programa de manejo del fuego del SINAC, Óscar Mora, conversó con Teletica.com e informó que "hasta el momento, hay 8.1 hectáreas afectadas".

"Desde este jueves hay 21 compañeros del Área de Conservación Tempisque (ACT) atendiendo la emergencia, y este viernes ingresaron cinco funcionarios del Cuerpo de Bomberos.

“Ya está rodeado y monitoreado el fuego, así que esperamos en las próximas horas declararlo contenido. El incidente habría sido provocado por personas que realizaban cacería de iguanas y pericos", comentó Mora.

El funcionario también indicó que se trata del primer incendio forestal registrado en Isla Venado en este 2026.