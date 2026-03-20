26 bomberos intentan frenar incendio forestal en Isla Venado
Se trata del primer incendio forestal registrado este año en esa zona.
Un incendio forestal registrado en Isla Venado, en Lepanto, Puntarenas, desde este jueves 19 de marzo, mantiene en alerta a las autoridades.
Funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) recibieron la alerta de fuego a las 11:10 a. m., lo que permitió de inmediato activar el protocolo de respuesta de los Bomberos Forestales Voluntarios.
Como parte de la movilización inicial, se trasladaron brigadistas desde Isla Chira, Lepanto e Isla Caballo, quienes se sumaron a las labores de atención en el sitio.
Actualmente, las acciones operativas se concentran en el control y contención del incendio mediante la apertura de líneas de defensa, con el objetivo de detener el avance del fuego y reducir su propagación.
El coordinador del programa de manejo del fuego del SINAC, Óscar Mora, conversó con Teletica.com e informó que "hasta el momento, hay 8.1 hectáreas afectadas".
"Desde este jueves hay 21 compañeros del Área de Conservación Tempisque (ACT) atendiendo la emergencia, y este viernes ingresaron cinco funcionarios del Cuerpo de Bomberos.
“Ya está rodeado y monitoreado el fuego, así que esperamos en las próximas horas declararlo contenido. El incidente habría sido provocado por personas que realizaban cacería de iguanas y pericos", comentó Mora.
El funcionario también indicó que se trata del primer incendio forestal registrado en Isla Venado en este 2026.
De acuerdo con el SINAC, Isla Venado cuenta con una amplia extensión de áreas bajo la categoría de Patrimonio Natural del Estado, caracterizadas por ecosistemas de bosque seco, altamente vulnerables a incendios forestales.
En este sentido, la institución advirtió que el evento representa un riesgo significativo para la biodiversidad, así como para la salud de las personas, la infraestructura local y el medio ambiente en general.