20 niños intoxicados en escuela de Heredia

Veinte niños resultaron intoxicados la tarde de este miércoles en la Escuela Santa Cecilia, ubicada en San Isidro de Heredia.

La emergencia obligó a la intervención de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, luego de que los menores presentaran síntomas tras la aplicación de un herbicida en un tomatal situado detrás del centro educativo.

Aunque el hecho generó alarma entre la comunidad escolar, las autoridades confirmaron que ninguno de los estudiantes tuvo que ser trasladado a un centro médico.

La situación fue controlada en el lugar y los menores se encuentran fuera de peligro, mientras se investiga bajo qué condiciones ocurrió la intoxicación.