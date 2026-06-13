19 horas de vuelo y 3.150 millas náuticas recorridas: la búsqueda de pescadores desaparecidos

La búsqueda de los cuatro pescadores desaparecidos desde el lunes pasado tiene ahora un ojo en el cielo. El Servicio de Vigilancia Área (SVA) se sumó a los patrullajes con los que se busca a los tripulantes de la lancha Roxana II en el Pacífico Norte.

Dicho cuerpo policial, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), se integró a los rastreos tan pronto las condiciones del tiempo mejoraron, a medida que la tormenta tropical Cristina y su influencia se alejaron del territorio nacional.

En total, son cinco los patrullajes aéreos efectuados hasta este sábado, algunos de ellos realizados incluso durante las noches.

Son casi 19 horas de vuelo y aproximadamente 3.150 millas náuticas recorridas en el marco de esta búsqueda, que todavía no arroja ningún indicio sobre el paradero de la embarcación ni de sus tripulantes.

Los náufragos fueron identificados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como Yanier Francisco Baltodano Arias (30 años), Abraham (28), José Luis Palacios Palacios (48) y Ramón Antonio Baltodano Mojica (54).

Recién el viernes, durante uno de los patrullajes, Vigilancia Área localizó la embarcación Cabo Blanco, la cual permanecía extraviada y pudo ser devuelta a su propietario por agentes del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).

Esos dos equipos de emergencia, además de la Cruz Roja Costarricense (CRC), son los que llevan a cabo el operativo de rastreo de los pescadores.

Versiones preliminares apuntan a que la lancha Roxana II tuvo un vuelco debido al fuerte oleaje registrado en la zona por los efectos de la tormenta Cristina.

