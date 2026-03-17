119 lagunas tóxicas envenenan Conchuditas con cianuro y mercurio por el oro ilegal

Un total de 119 lagunas con presencia de sustancias tóxicas fueron detectadas en el sector de Conchuditas, Zona Norte del país, donde autoridades reportan el uso de cianuro y mercurio en actividades vinculadas a la minería ilegal.



El ministro de Seguridad Mario Zamora confirmó a Teletica.com que existe una expansión de la actividad minera desde Crucitas hasta el cerro Conchuditas, a lo largo de aproximadamente 70 kilómetros.

Las piscinas las construyen con madera, plástico y tubos.

“Lo primero es que hay una extensión de la zona de extracción de sedimento minero de la zona de Crucitas al cerro Conchuditas que está a 70 kilómetros de distancia y en esos 70 kilómetros de distancia se han encontrado alrededor de 119 lagunas en las cuales hay cianuro o mercurio que utilizan estos coligalleros.

“Son especies de pequeñas piscinas en estas el material se mezcla junto con cianuro o mercurio y a través de esa mezcla tiende a diferenciarse la tierra del oro. El oro presente en la zona se encuentra en micropartículas dentro del sedimento", dijo Zamora.

Zamora también indicó que las afectaciones no se limitan a los cerros Fortuna y Conchuditas, sino que abarcan el terreno circundante. “No solo los dos cerros principales presentan mayores alteraciones, sino también el terreno circundante entre ambos cerros también está siendo severamente afectado”, afirmó.



En el marco de las acciones operativas, el jerarca reportó decomisos y detenciones: “Ya hemos detectado 16 mil sacos que hemos evitado que sean enviados a Nicaragua fuera de Costa Rica, ya en lo que llevamos de año casi 600 personas son las detenidas”, indicó. Asimismo, agregó que en una reciente operación “15 coligalleros fueron detenidos del lado costarricense”.

Cerro Conchuditas.

El ministro destacó además una mayor coordinación binacional tras reuniones sostenidas con autoridades de Nicaragua. “Ahora sí están participando, los vemos en el río como en la ribera nicaragüense del río San Juan”, dijo, al señalar que existe presencia policial y militar en ambos lados de la frontera.



Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública, Erick Lacayo, confirmó que el procesamiento del material minero se realiza directamente en el sitio mediante estructuras improvisadas.



Lacayo detalló que estas estructuras tipo piscinas para lavar el material tienen dimensiones considerables.

“Son aproximadamente de tres a cuatro metros cada lado, son pilas que tienen su tamaño, tienen su inversión, construidas con madera, plástico, tubería.

“Este fin de semana que estuvimos en la zona vimos una disminución leve en la participación de personas posiblemente a raíz de la coordinación que se viene realizando con el ejército de Nicaragua”, afirmó Lacayo.

El viceministro también informó sobre la existencia de túneles utilizados para la extracción más profunda del mineral. “Tenemos tres o cuatro túneles importantes en Conchuditas que igual estamos programando bloquear”, dijo, al tiempo que indicó que se prevén nuevas intervenciones para impedir el avance de estas estructuras.

En Conchuditas se han encontrado seis túneles para la extracción de oro.

“Es un terreno complejo para caminar para los funcionarios policiales, barro hasta la rodilla”, expresó al referirse a las labores que se mantienen en la zona como parte de las acciones de control y vigilancia.



El Ministerio de Seguridad Pública, junto con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Ministerio de Salud esperan realizar una nueva intervención en la zona en las próximas semanas para intentar detener el daño ambiental que crece de manera acelerada.