José Giacone: "Sporting no mereció irse con la derrota"

El técnico de Sporting, José Giacone, afirmó que su equipo mereció mucho más luego de la derrota 2-1 anoche ante Cartaginés en el Fello Meza.

Giacone destacó las agallas de su equipo pese a ir abajo en el marcador. Aunque también fue autocrítico al aceptar que tienen que mejorar la definición si quieren obtener resultados diferentes.



"Con esta actitud, van a ser pocos los partidos que el equipo pierda. Eso le manifesté a los muchachos porque el equipo hizo un buen trabajo. Sporting no mereció irse con la derrota", afirmó el estratega.

Y agregó: “Terminamos metiendo a Cartago en un arco, provocamos un penal al final, el equipo fue intenso cuando iba ganando y cuando iba perdiendo. Mucho análisis no se puede hacer, Cartago llegó dos o tres veces e hizo los goles, nosotros llegamos siete u ocho veces, pero no marcamos".



​El timonel afirmó que confía en la planilla que ha conformado la dirigencia para el Clausura 2022.

“Hay material, el equipo está bien conformado y nos permite esa posibilidad de alternar algunos muchachos de acuerdo a la situación”, sentenció.



Por otro lado, aprovechó la oportunidad para agradecerle a su dirigencia creer en su proceso, pues este es el tercer torneo al frente del equipo.



“A mí me compromete siempre la relación con la gente que confía en mí. Me contrataron hace un par de torneos y estoy agradecido con la gente que me contrató. Siempre voy a estar agradecido con quien me da la confianza de trabajar en un medio tan complicado como este", concluyó.



“Es evidente que el primer tiempo tenía que haber terminado con más goles. En el primer tiempo atacamos, pero el fútbol no es el primer tiempo, son dos”.