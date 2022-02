Goleador de amputados viaja desde Punta Burica para cumplir un sueño

Marco Montezuma es un joven de 22 años que pertenece al equipo de fútbol para amputados de Sporting. Es el actual goleador del torneo de fútbol con 12 anotaciones.



La historia de Montezuma es una fuente de inspiración para muchos, ya que viaja más de 800 kilómetros todos los fines de semana, para poder cumplir su sueño de jugar al fútbol.

A pesar de la distancia y lo complicado del viaje, Montezuma se traslada semana a semana desde la comunidad de Conte hasta Golfito, de ahí, toma otro bus hasta Río Claro donde aborda el último transporte hasta la capital.

En Golfito justamente tiene a su segundo padre y quien ha sido parte importante de su desarrollo y crecimiento personal.

Marco Montezuma.

“En Golfito tengo un amigo, es como mi segundo papá se llama Giovani Cáceres y gracias a él pude sacar el colegio y ahí me puedo quedar para cuando me toca viajar a jugar”, contó Montezuma.

Desde niño practicaba este deporte junto a otros amigos y compañeros, pero a la edad de siete años una mordedura de serpiente lo hizo perder su pierna.

“Fue hace mucho, cuando yo tenía siete años una mordedura de serpiente me hizo perder la pierna, en la comunidad donde estaba no había atención médica, tampoco carretera en buen estado, duramos mucho en llegar al hospital, en Pérez Zeledón hicieron todo para salvar mi pie, pero no fue posible, fue un proceso muy duro para mí”, expresó el goleador.

A pesar de este trago amargo, Marco salió adelante con la ayuda de sus padres y su familia, siguió estudiando y viendo la vida desde otra perspectiva.

“Para nadie es fácil, es parte de y cuando uno pasa algo así es muy complicado, mi padre no contaba con recursos, fue difícil, pero gracias a Dios por todo esto, porque he avanzado y ha sido una inspiración para mostrar que sí se puede”, afirmó el joven.

En esa misma ruta de mostrar que se puede salir adelante, Montezuma sueña con ser doctor para ayudar más a su familia y está a la espera de una beca u oportunidad para poder estudiar.

Profesionalmente, es admirador de Keylor Navas, Joel Campbell y Bryan Ruíz, a quienes le encantaría algún día poder conocer.

Marco y su historia es solo una de muchas en el fútbol para amputados, donde hay cientos de anécdotas de superación y lucha diaria de cada uno de los jugadores del campeonato local.

Precisamente este sábado 26 en el CAR, se jugará la gran final del torneo.

De momento Sporting tiene la ventaja de 1 a 0 en el partido de ida, ahora todo se definirá en la vuelta en la casa de los rojinegros.

Alajuelense es el actual bicampeón, mientras que Sporting intentará arrebatarle el poder a los manudos y colgar su primera estrella en su pecho.