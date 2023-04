'Suzume' llega a los cines de Costa Rica

Makoto Shinkai es sin duda un nombre pesado en la animación y en la industria cinematográfica mundial, su obra del 2016 Your Name trascendió más allá del animé y lo colocó como un director y escritor con una visión única y con una narrativa siempre llena de surrealismo, magia y romance unificados dentro de un marco estético impecable.

A este director le encanta buscar el surrealismo detrás de sucesos naturales, algo que ha quedado en evidencia en otras películas mediante un meteorito (Your Name) o la lluvia (Weathering With You). En esta película elige los sismos y la mitología japonesa para mostrarnos un universo sobrenatural y mágico que habita debajo de nuestro mundo y que, a la vez, se presenta como una amenaza constante durante toda la historia.

Lo que sí me limitaré a decir es que el manejo tan intachable de este director a la hora de desarrollar historias de amor se evidencia en su habilidad de combinar una historia como esta con el romance de una pareja muy fuera de lo convencional. Y no solo eso, además acompaña esa trama de momentos de introspección y sacrificio muy profundos que se colocan nítidamente dentro de la trama, sin incurrir en lo cursi y en lo dramático.

Con su pasada película (Weathering With You) a este director se le achacó haber copiado la fórmula empleada en otras películas, pero me permito decir sin lugar a dudas que Suzume no incurre en ninguna repetición. Si bien el director no se aleja su característica firma y esencia, consigue abrir una puerta hacia un mundo completamente distinto.