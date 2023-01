Reseña: 'The Last of Us' de HBO - Episodio 1

Por Teletica.com Redacción | 17 de enero de 2023, 11:00 AM

Por Pablo Vargas | [email protected]

Si tuviera solamente una oportunidad para demostrar que los videojuegos, más que mero entretenimiento, son verdaderas obras de arte, escogería sin dudar a 'The Last of Us' (2013). Sí, así de grande es la ópera prima de Neil Druckmann.

Lo que 'El Padrino' (1972) es al cine, 'The Last of Us' lo es a los videojuegos. Una obra que retrata el lado más oscuro de la humanidad y que se ha consagrado con méritos propios -tanto por la crítica especializada como sus más de 20 millones de usuarios en el mundo-, hasta ser considera como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos.

La serie de HBO ha recreado a la perfección cada detalle del videojuego estrella de Naughty Dog.

Con esa corona y responsabilidad a sus espaldas, debutó la serie de 'The Last of Us' en HBO, con una misión realmente titánica -por no llamar casi imposible-, de convertirse en la primera adaptación de un videojuego a la gran pantalla o formato televisivo, que no termina insultando y decepcionando a sus fans.



Desde el bodrio infumable que fue la adaptación de 'Super Mario Bros' (1993) en la gran pantalla, hasta el desastre de proporciones bíblicas que fue la serie de 'Resident Evil' (2022) en Netflix, durante más de 30 años, Hollywood se ha empeñado en destruir cualquier atisbo de esperanza de presenciar una adaptación digna de un videojuego en formato cine o televisivo.

Y, a pesar de ello, contra todos los pronósticos, desde el primer minuto de la serie de 'The Last of Us' en HBO, queda claro que estamos ante una producción de alto calibre que decidió romper con esta eterna maldición que ha perseguido a los videojuegos durante casi tres décadas y, finalmente, brindarnos una adaptación que se encuentra a la altura del material original.

Pascal lo desborda dando vida a un personaje tan complejo como lo es Joel Miller.

Cada escena homenajeada a calca, cada diálogo transcrito del guion del videojuego a la pantalla, cada nota de su espectacular y emotiva banda sonora, cada actuación en el punto del mar de emociones que carga su historia, cada detalle y referencia que expande el lore de su propio universo, cada toma y escenario, han sido claves para marcar el camino de una producción que lo tiene todo para convertirse en la mejor adaptación de un videojuego que hayamos visto en nuestras vidas.



El involucramiento del propio Neil Druckmann (The Last of Us, 2013) y Craig Mazin (Chernobyl, 2022) han sido piezas fundamentales para escribir una historia, que en su episodio premiere adapta el prólogo y los primeros tres capítulos del videojuego, recreando las escenas más importantes de la trama de la producción original, pero tomándose las libertades creativas suficientes para explicar de forma magistral detalles de la narración que habían quedado como interrogantes en la historia, o que eran parte de la experiencia propia del videojuego.

En esto contribuyen, sin duda, las actuaciones de todo el elenco principal, quienes hacen que sea fácil identificarse con los personajes, que salen adelante con el reto de tener que cumplir a dos bandas: tanto para los fans del videojuego como para aquellos que no tienen relación alguna con los protagonistas de la historia, al ser su primer contacto. En ambos escenarios, la serie cumple al 100% las expectativas, especialmente en su versión de doblaje latino, al usar a los mismos actores de doblaje del juego original, para dar vida nuevamente a los personajes de la serie.

El nivel de detalle de Naughty Dog, reflejado en cada fotograma de la serie.

El manejo de los tiempos es, nuevamente, fundamental; a diferencia del videojuego, la serie se toma su tiempo en que conozcamos a Joel (Pedro Pascal) y su hija, Sarah (Niko Parquer), en el mundo pospandemia, para ir construyendo lentamente una sensación de calma antes de la tormenta que resulta escalofriante. Sabemos exactamente lo que va a pasar, pero aun así, nos toma por sorpresa tirando un gancho al hígado que hace que los acontecimientos claves de la historia, duelan y sean incluso más desgarradores que en su versión original, tanto para quienes ya saben lo que va a suceder, como para quienes desconocen del todo la historia del juego.



Al final del camino, lo que HBO ha hecho en el episodio premier de la serie 'The Last of Us' es antología; adaptando a la perfección una verdadera obra maestra a la que trata con un cariño excepcional y respeto genuino por el material en que está basado, logrando expandir el lore de su propio universo a través de un hilo narrativo que nos regala una experiencia única y maravillosa, tanto a los fans del videojuego, como aquellos que no conocen nada de su obra original.

'The Last of Us' en HBO.