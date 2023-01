Reseña sin 'spoilers' de 'Historia de Honor'

Un par de pilotos de combate arriesgan sus vidas durante la Guerra de Corea y se convierten en algunos de los hombres más célebres de la Marina de los Estados Unidos. Basada en el libro “Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice” de Adam Makos, llega la película “Historia de Honor” , filmada principalmente en Savannah, Georgia y en Charleston, Carolina del Sur.

Con la actuación principal de “Jonathan Majors”, que desde su papel revelación en “The Last Black Man in San Francisco”, su carrera no ha parado de crecer y quien recientemente ha participado en “Da 5 Bloods”, “The Harder They Fall”, “Loki” y su próxima aparición principal en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.