Reseña Sin Spoilers: 'Ant-Man and The Wasp Quantumania', el inicio de la fase 5 de Marvel

Por @LauSinSpoilers de Revista Level Up ​

Luego de la muerte de Thanos en Avengers: Endgame (2019), los fans del Universo Cinematográfico de Marvel han esperado pacientemente un nuevo villano ultra poderoso durante toda la fase 4, sin embargo, la espera llegó a su fin cuando en los adelantos se dio a conocer la incorporación de Kang en Ant-Man and the Wasp: Quantumania , un villano que posiblemente represente la amenaza más fuerte que ha tenido en MCU. De este modo empezaron las expectativas por ver a Kang El Conquistador interpretado por Jonathan Majors.

Aunque ya habíamos visto algo de este personaje en la serie de Disney+, Loki , en esta nueva película se logra finalmente comprender el peligro que representa. La maldad de Kang se extiende más allá de su sed de poder. También es un conquistador despiadado que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Y aunque la crítica especializada no ha estado nada encantada con la cinta, lo que si es cierto es que el público no le puede quitar los ojos de encima a Kang, ya que Majors logra una actuación impecable, y por mucho cada momento en pantalla de este personaje es épico y memorable.

Por otra parte, Ant-Man, interpretado por Paul Rudd, no se siente el centro de atención, mantiene su esencia, la característica comedia y nos aporta un desarrollo emocional importante, pero la historia es más grande que él, es la familia, la historia, el multiverso y eso funciona muy bien.

Pero, si todo suena bien, ¿por qué tiene tantas críticas? No todo es color de rosa, por ejemplo, la cinta tiene amplios periodos donde se llega a sentir la “pantalla verde”, que, en términos cinematográficos, se refiere a secuencias donde la mayoría de los elementos o efectos especiales se agregan por computadora, y los actores o actrices no interactúan con un entorno real, y el fallo es que el espectador lo note. También, las similitudes con la saga de Star Wars, ya que esto ha divido al público sobre si es algo correcto o no, entre otros temas como el guion y la secuencia.