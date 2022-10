¿Quién es Skaar? El nuevo personaje esmeralda del UCM

Por Teletica.com Redacción | 19 de octubre de 2022, 11:24 AM

Por Daniela Solano @Cafe.Geek.cr

Aviso importante: antes de leer esta nota, si no has visto la serie de Disney+, She Hulk, debemos advertirte que el texto incluye algunos spoilers del final de la temporada.





En el cierre de temporada de la serie de Marvel, She Hulk, que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), apareció un personaje que llamó la atención de muchos, su nombre es Skaar y es el hijo de Hulk. La historia de este personaje ya ha aparecido antes en los cómics, y aquí te contamos los detalles más importantes sobre su vida.

Skaar tuvo su primera aparición en el año 2007, en el cómic de Planeta Hulk #1, cuando Hulk estuvo esclavizado en el planeta Sakaar con el objetivo de que se convirtiera en gladiador. Logró escaparse y luchó por conseguir el liderazgo del planeta con éxito y con el respaldo del pueblo. Tras el triunfo, conoció a Caiera, con quién concibió a Skaar.

Más adelante, el planeta que lideraba se sumió en un caos imperante, y Hulk se vio obligado a huir al planeta Tierra, dejando a su pareja y a su hijo en Sakaar. Tras llegar, su pareja, Caiera, es asesinada, dejando a Skaar a solas en el hostil planeta.

Allí, se enfrenta al reto de encontrar la manera de sobrevivir, y lo consigue mientras se entrena para liberar al planeta del yugo que lo esclaviza. Durante ese proceso, Sakaar es destruido por el temido Galactus, obligando a Skaar a huir al planeta Tierra, donde llega con una misión imperante: matar a su padre para vengar su abandono cuando era niño.

Skaar está dotado de una combinación de los poderes de sus padres; puede comunicarse con el espíritu de su madre, tiene una mayor resistencia, habilidades regenerativas y una fuerza equiparable solo con la de Hulk. También es capaz de extraer energía del planeta, mover placas tectónicas a voluntad, resistir al calor y luchar con las cualidades de los guerreros más sazonados.

En el UCM, la historia de Skaar, al parecer, será muy distinta a la que aparece en los cómics, pero esto es algo que no podremos comprobar hasta que no se emita un nuevo producto que incluya al personaje, que es interpretado por el joven actor Wil Deusner.

