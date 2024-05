Protagonista de ‘El Planeta de los Simios: Un nuevo Reino’ revela qué lo inspiró a asumir ese reto

Por @LauSinSpoilers / Laureen Fernández Vargas.

La nueva película de acción y aventuras de 20th Century Studios El Planeta de los Simios: Un nuevo Reino es dirigida por Wes Ball y protagonizada por Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon y William H. Macy.

Para ofrecer contexto, le contamos que la cinta está situada varias generaciones en el futuro, tras el reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía, y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras.

Owen Teague, comentó en una reciente entrevista para Teletica.com que al principio habló con Andy Serkin, quien fue muy generoso y le dio muchos consejos.

También comentó que la primera vez que se vio en pantalla grande con efectos finalizados ‘le voló la cabeza’.

“Verte a ti mismo en otro cuerpo, como otra especie, es una de las cosas más locas de ver. Porque Noa soy yo. Los animadores me capturaron con una precisión increíble. Además, es igual a mí, físicamente, algo realmente extraño. Pasé tanto tiempo pensando en él, pensando, “siendo” él, y ahora mirando las imágenes, comienzo a fusionar mi propia imagen de mí mismo con la del chimpancé. Cuando me miro la cara, veo a Noa, y cuando miro a Noa, veo mi cara. Es muy raro. Pero no me molesta. Me encanta”, comentó Teague.