'May the 4th be with you'

Uno de los eventos más populares en la cultura de los fans de Star Wars es May the fourth be with you, el cual se celebra el 4 de mayo de cada año, y su nombre es un juego de palabras de la famosa frase "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe") que se utiliza en las películas. En este día los fanáticos celebran su amor por la franquicia con eventos en línea, proyecciones de las películas, exposiciones de la indumentaria y más.