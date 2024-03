Llega al cine 'Lazos de vida', protagonizada por Anthony Hopkins

Cincuenta años más tarde, en 1988, "Nicky" vive atormentado por el destino de los niños que no pudo poner a salvo en Inglaterra, siempre culpándose por no haber hecho más. No es hasta que un programa de televisión de la BBC en vivo, That's Life (Así es la vida), lo sorprende presentándole a algunos niños sobrevivientes, ahora adultos, cuando por fin empieza a aceptar la culpa y el dolor que ha arrastrado durante cinco décadas.