'John Wick 4': ¿Qué se sabe sobre la cuarta entrega de la saga?

Keanu Reeves regresa a uno de sus papeles característicos. En John Wick: Capítulo 4 , el asesino a sueldo no retirado descubre un camino para derrotar a “The High Table”.

También regresa Laurence Fishburne, como The Bowery King, el jefe de una red clandestina de inteligencia disfrazada de refugio para personas sin hogar; Ian McShane, como Winston, el propietario del New York Continental Hotel, frecuentado por los asesinos más consumados del mundo; y Lance Reddick, como Caronte, el leal y distinguido conserje del hotel. Se unirá al elenco la superestrella de acción y artista marcial, Donnie Yen, conocido por la película Rogue One: A Star Wars Story, como Caine.