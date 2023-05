Entrevista con Jonah Hauer-King: el nuevo príncipe Eric

“Esta es una de las películas que significó mucho para mí cuando era niño, y sabía que iba a ser una superproducción, así que decidí mandar mi audición y ver qué pasaba. A partir de allí, fue un proceso de seis meses de audiciones. Fue una experiencia tan extraordinaria que pensé, bueno, si no me dan el papel, igual valió la pena. Un par de días después, recibí un llamado telefónico de un número desconocido. Atendí y escuché una voz que decía: “Hola, habla Rob Marshall. Querría hablar con el príncipe Eric”. Y yo dije: “¿Cómo? ¿Qué?”. Y él me dice: “Es tuyo, el papel es tuyo. Ve a celebrarlo. Te queremos. Nos vemos pronto”.