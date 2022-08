Disney Plus aumenta de precio y lanza un plan básico con anuncios

Por Teletica.com Redacción | 11 de agosto de 2022, 11:00 AM

Por Pablo Vargas | [email protected]

Disney anunció un aumento del 38% en el precio de su plataforma de Streaming, Disney Plus+, y confirmó que contará con una versión básica del servicio que incorporará hasta cuatro minutos de anuncios por hora de transmisión.



Acorde al comunicado oficial de la compañía, la versión de Disney Plus con anuncios tendrá por nombre Disney Plus Basic y se lanzará el 8 de diciembre en los Estados Unidos por $7.99 mensuales; asimismo, la versión actual sin publicidad de Disney Plus sufrirá un aumento del 38%, y se conocerá como Disney Plus Premium, con un precio regular de $10.99 al mes.

Según Disney, la versión básica tendrá anuncios de entre 15 y 30 segundos, pero se expandirá a un "conjunto completo de productos publicitarios" que llegará hasta cuatro minutos por hora transmitida, detalló la presidenta de Ventas de Publicidad de Disney, Rita Ferro.

La compañía también anunció que aumentará el precio de Hulu con anuncios, de $6.99 a $7.99 por mes, mientras que el paquete sin publicidad pasará de $12.99 a $14.99 mensuales. El paquete de Disney en los Estados Unidos (Hulu con anuncios, Disney + sin anuncios y ESPN +) pasará de $13.99 a $14.99 por mes; la versión prémium del paquete (Hulu sin anuncios, Disney + sin anuncios y ESPN +) se mantendrá en $19.99 al mes.