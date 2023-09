'After 5: Para siempre', la película con la que nos despedimos de Hardin Scott

Por LauSinSpoilers de Revista Level Up.

Los personajes interpretados por Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford son los protagonistas de la saga cinematográfica After , aquella que adaptó los populares libros de Anna Todd a la pantalla grande. En esta última entrega, los seguidores de la saga podrán descubrir el final de este intenso relato romántico.

Este cierre se enfoca en Hardin Scott, el autor del Best Seller After, quien sigue luchando por salir adelante después de separarse de Tessa, y como este la ha pasado muy mal, decide viajar a Portugal para recuperar su rumbo. No obstante, allí se reencontrará con Natalie, su antiguo amor, y otras figuras del pasado que amenazan con poner en peligro su complicada relación.