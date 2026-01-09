Operación Nexus 2.0 desarticula red que clonaba sitios web de bancos para vaciar cuentas

La madrugada de este viernes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desplegó un operativo simultáneo en el país que dejó como resultado 13 allanamientos en viviendas y establecimientos comerciales, en busca de capturar a 8 personas señaladas como sospechosas del delito de estafa informática.



La operación, denominada Nexus 2.0, es la segunda fase del caso Nexus, una investigación que inició en 2023 y que tuvo su primer gran golpe en 2025 mediante un trabajo coordinado con la Policía Nacional de Colombia.

Según la Policía Judicial, desde 2023 se detectó un esquema en el que un grupo de presuntos ciberdelincuentes habría diseñado sitios web que imitaban las plataformas oficiales de entidades bancarias, simulando interfaces legítimas de instituciones financieras.



"Las pesquisas señalan que las víctimas ingresaban a estos dominios falsificados creyendo que accedían a los portales auténticos, lo que habría permitido a los sospechosos obtener datos confidenciales como credenciales de acceso y otra información sensible, utilizada posteriormente para retirar dinero de las cuentas bancarias de los denunciantes", señaló el OIJ.

El caso Nexus, en su primera fase, permitió a las autoridades rastrear direcciones IP que apuntaban a ubicaciones físicas en Colombia, donde se presume que se desarrollaron los sitios fraudulentos.

En 2025, en el país suramericano se ejecutaron tres allanamientos. En esa misma etapa, en Costa Rica se realizaron nueve intervenciones, se ordenaron detenciones, se bloquearon cuentas bancarias receptoras del dinero sustraído y se identificaron personas sospechosas de facilitar los retiros, conocidas en la investigación como presuntos “frenteadores”.



Los hallazgos iniciales determinaron un perjuicio económico de ¢35 millones de colones, con 25 expedientes judiciales vinculados y 25 denuncias interpuestas, que se agruparon en un total de 25 causas en trámite.



Con el avance de la investigación, la operación Nexus 2.0 incorporó 23 nuevas denuncias presentadas entre 2024 y 2025. Estas causas reportan un nuevo perjuicio estimado en ¢34,665,146.54 colones y $5,000 dólares, además de identificar nuevas cuentas receptoras, direcciones IP y personas presuntamente involucradas en la logística de los retiros.



Las ocho personas detenidas este viernes serán remitidos al Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

