OIJ investiga si célula criminal alteraba y suministraba fusiles AR-15 a sicarios

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla una investigación para determinar si una estructura criminal desarticulada, este jueves, se dedicaba a la alteración y suministro de fusiles AR-15 y otros armamentos a grupos delictivos.



De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, la investigación se remonta al 20 de noviembre de 2025, tras un decomiso de diez AR-15, la cuales viajaban como encomienda en un bus hacia Limón.



El jerarca explicó que este hecho se dio poco después de un decomiso significativo de armas en la zona de Atlántida, en Limón, lo que llevó a la Policía Judicial a suponer que la misma estructura criminal intentaba reabastecerse de armamento.

“A raíz de eso empezamos a desarrollar una investigación y logramos establecer de dónde salían esas armas”, señaló Soto.

Las diligencias permitieron ubicar como punto de origen unos apartamentos en el sector de Paseo Colón, actualmente allanados, así como vincular la investigación con una empresa de cerrajería allanada el año anterior, donde, según la hipótesis policial, se alteraban armas de fuego para convertirlas en automáticas. Las vigilancias también condujeron a otro sitio allanado en San Francisco de Dos Ríos.

"El pasado 13 de enero se observó un intercambio de paquetes entre vehículos en Granadilla de Curridabat, lo que derivó en un seguimiento hasta Río Sucio. Se dio un intercambio de disparos, vehículos colisionados y se detuvo a un masculino al que se le decomisó una cantidad importante de marihuana comprimida.

"Con base en estos elementos, el OIJ ejecutó (este martes) cinco allanamientos para detener a cuatro personas. La hipótesis policial es que se trata de una estructura criminal que se dedica a modificar o eventualmente ensamblar armas de fuego para dárselas a las estructuras criminales, además de estar vinculada al tráfico de marihuana y, eventualmente, cocaína", agregó Soto.

Durante los operativos se ha decomisado un rifle calibre .308 tipo francotirador, dos armas tipo FAL calibre 7.62, un rifle .22, un fusil AK-47, una pistola 9 milímetros y una cantidad significativa de marihuana empacada, presuntamente de origen colombiano. En uno de los inmuebles allanados en Granadilla se localizó un sótano con bodegas ocultas y herramientas como tornos y taladros, que pudieran ser utilizadas para alterar armamento.



El director interino del OIJ indicó que existen indicios de vínculos con estructuras criminales de Limón. “La probabilidad es muy alta de que existan vínculos con este sector”, afirmó, al señalar que tanto las armas como la droga tenían como destino esa provincia.



Finalmente, Soto explicó que expertos en armas analizarán cada pieza decomisada, incluyendo posibles dispositivos conocidos como “switch”, utilizados para convertir pistolas en armas automáticas.