Erick Rodríguez quiere un Santos aguerrido y protagonista

El paso de Luis Marín terminó en el Santos de Guápiles y dejó a los guapileños en el segundo lugar provisional del Torneo de Clausura 2021.

Sin tiempo que perder, pero buscando el protagonismo con el que no han contado en las anteriores temporadas, así llega Erick Rodríguez, nuevo técnico santista y quien hasta el fin de semana anterior fuera asistente de Jeaustin Campos en el banquillo de San Carlos.

El nuevo técnico regresa al banquillo guapileño con el que estuvo hace ya ocho años atrás, de ahí que admite tener la identidad por el equipo representante del cantón de Pococí.

De momento el estratega admite estar poniéndose al día con el planteamiento de su nuevo equipo

“Estamos haciendo un análisis de la planilla y viendo los partidos que el equipo ha jugado, pero la verdad estamos satisfechos con el rendimiento en cada partido”, mencionó a su llegada con los guapileños.

Rodríguez tuvo su primer contacto con la planilla este martes y asegura que los que jugaron el domingo tuvieron un trabajo regenerativo y avisa que quiere ver intensidad en cada partido.

“Hay un detalle que es que el equipo está recibiendo muchos goles en los primeros minutos y ya eso lo conversamos con los jugadores, pero creo que el plantel ha hecho un buen trabajo.

“Es importante retomar la confianza y que la afición vuelva a ver a un equipo aguerrido y siempre protagonista y con garra, eso es lo que queremos transmitir”, aseveró.

El nuevo estratega asegura que no se esperaba la noticia de llegar al banquillo, pues estaba muy bien en San Carlos como asistente.

Sin embargo, sabe que la oportunidad era de oro para volver a un club donde ya fue asistente y por eso agradeció la oportunidad brindada por parte del presidente Rafael Arias.

“Con el doctor Arias nos une una amistad de muchos años y yo trabajé ocho años por acá. Estaba muy tranquilo en San Carlos y cuando me llamó no me lo esperaba, pero estoy contento de tomar esta oportunidad.

“Nosotros vamos a dar lo mejor y vamos a intentar que los muchachos entiendan el orgullo que significa representar al Santos. Yo sé lo que es representar al equipo desde acá”, concluyó.

Este será el tercer equipo de Rodríguez como director técnico, tras dirigir al Municipal Liberia y Jicaral, así como ser asistente en Santos y San Carlos. También fue parte del equipo de análisis de video del Deportivo Saprissa hace unos años.

El nuevo cuerpo técnico debutará este sábado como visitante ante el Club Sport Herediano y precisamente enfrentarán a Luis Marín su anterior estratega.

