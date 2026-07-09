Viruela símica en Costa Rica: cómo se contagia y otras preguntas frecuentes

La viruela del mono o viruela símica (Mpox) es una enfermedad infecciosa causada por el virus Orthopoxvirus. Las erupciones en la piel, inflamación de los ganglios y la fiebre son síntomas comunes de esta enfermedad.

Costa Rica confirmó este jueves dos casos; por eso, a continuación le explicamos cómo se contagia y otras interrogantes comunes.

La información fue proporcionada por el especialista en Medicina Interna, Manuel Rojas, y el médico investigador, Roberto Salvatierra.

¿Cuáles son los síntomas principales de la enfermedad y cuándo debería contactar a un médico?

Usualmente, la viruela del mono tiene síntomas parecidos a una gripe fuerte: malestar general, dolor muscular, fiebre y fatiga extrema. A nivel físico, puede encontrar ganglios (lo que la gente llama secas) y lesiones en la piel como ampollas o llagas.

Es importante saber que el contagio se puede dar de uno a tres días antes de que el contagiante tenga síntomas evidentes y el período de incubación es de siete a 21 días.

¿Cómo se transmite la enfermedad?

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus se propaga por contacto directo con la erupción o las costras, saliva o fluidos corporales, o interacciones cara a cara como hablar o respirar.

También es posible el contagio a través de contacto con objetos que no hayan sido desinfectados después de haber sido utilizados por alguien con viruela del mono.

﻿¿Cuál es el tratamiento para la viruela símica?

Para tratar esta enfermedad, lo mejor es el aislamiento y el manejo de las lesiones en la piel. En casos extremos, puede generar proctitis, una inflamación en la zona que reviste al recto.

En sobreinfecciones bacterianas, se pueden utilizar antibióticos a criterio médico. Si se diera un caso complicado de internamiento, los antivirales son una opción.

¿Qué sector de la población es más vulnerable a contraer la enfermedad?

Los más susceptibles a complicarse son los niños y aquellas personas con comorbilidades, es decir, que padezcan dos o más enfermedades de forma simultánea o secuencial. Especialmente si estos diagnósticos son de índole broncopulmonar, cardíaca o que comprometan el sistema inmune.

¿Cómo se puede prevenir el contagio?

El aislamiento de los pacientes es esencial en la prevención de la enfermedad, junto con evitar el contacto, sobre todo el sexual, con aquellos que estén infectados.

La gran consideración que se debe tener en este aspecto es que el infectado puede contagiar a terceros incluso antes de presentar síntomas y lesiones evidentes en la piel.

Además de esto, el doctor Salvatierra hizo un llamado a hoteles y establecimientos de distinta índole a incrementar la higiene para evitar contagios a través de superficies, especialmente paños o sábanas.