Video: Vea cómo el fumado y el vapeo pueden obstruir sus arterias

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, especialistas advierten que las personas menores de 40 años que fuman o vapean tienen hasta cinco veces más riesgo de sufrir un infarto.



Aunque muchas personas asocian el daño del tabaco únicamente con los pulmones, los expertos recuerdan que el corazón y las arterias también se ven seriamente afectados (ver entrevista completa en el video adjunto).

"El tabaco y el vapeo tienen sustancias que son inflamatorias, que me van a inflamar la placa de colesterol que tenemos en las arterias del corazón. Cuando se van formando las placas, me van a provocar una obstrucción del lumen o de la luz de la arteria, provocando el infarto", explicó la doctora Melissa Rodríguez, cardióloga del Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Los cardiólogos señalan que fumar y vapear representan riesgos similares para la salud cardiovascular, pese a la creencia errónea de que los vapeadores son inofensivos.



Además, explican que estas prácticas pueden provocar daños en las arterias y aumentar considerablemente las probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas a edades tempranas.



Este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco y Vapeo, los especialistas hacen un llamado a evitar el consumo de cigarrillos y dispositivos electrónicos.



La Caja Costarricense de Seguro Social recuerda que las personas que deseen dejar de fumar o vapear pueden acudir a las clínicas de cesación, donde recibirán apoyo y orientación durante el proceso.