Vea aquí el conversatorio de EXPOMED 2025 con seis candidatos presidenciales

La EXPOMED 2025 reunirá, la tarde de este martes, a seis candidatos presidenciales en un conversatorio centrado en las listas de espera, el acceso a medicamentos y la articulación público-privada del sistema sanitario.



Los participantes confirmados son Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Natalia Díaz, de Unidos Podemos, y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).



Vea la transmisión en este enlace o en el siguiente live de YouTube:





El espacio, organizado por la Cámara Costarricense de la Salud, se llevará a cabo de 4:00 a 5:30 p. m. y será un diálogo estructurado, no un debate, según remarcó su director ejecutivo, Massimo Manzi. El objetivo es que los aspirantes expongan acciones inmediatas que consideran prioritarias para mejorar el sistema, en concordancia con el Decálogo Nacional de Salud, diseñado para guiar soluciones durante los primeros 100 días del próximo gobierno.



La EXPOMED, que se realiza en el Hotel Crown Plaza Corobicí, reúne este martes a cerca de 400 representantes del sector público, privado y académico para analizar los principales retos del sistema sanitario, incluidas propuestas de modernización, digitalización y sostenibilidad.



Este año, la actividad cuenta además con una dimensión regional, gracias al trabajo conjunto con la organización global de salud digital GIMS, que desarrolla en paralelo su propio encuentro centroamericano.



