Tratamiento del asma cambió: estos son los consejos que hoy dan los especialistas

El asma bronquial es una enfermedad respiratoria crónica que no tiene cura, pero sí puede controlarse con un tratamiento adecuado. El principal cambio en su manejo consiste en dejar de tratar únicamente las crisis y enfocarse en mantener la enfermedad estable para prevenirlas, explicó el doctor Carlos Estrada, médico internista y neumólogo, durante el programa Su Salud de Teletica.com.



El especialista detalló que el asma se produce cuando los bronquios se inflaman y se estrechan, lo que dificulta el paso del aire y provoca síntomas como falta de aire, tos seca, silbidos al respirar y opresión en el pecho, especialmente durante la noche, con el ejercicio o ante cambios de temperatura.

"Esto es muy importante porque siempre se lo aclaro a mis pacientes: el asma es una enfermedad donde el pulmón es normal; los bronquios son los que se inflaman", explicó el médico.

Aunque suele asociarse con la infancia, Estrada aclaró que puede aparecer a cualquier edad, incluso en adultos mayores, y que cada paciente requiere un manejo individualizado.



El neumólogo insistió en que el objetivo actual del tratamiento es prevenir las crisis mediante medicamentos de control y seguimiento médico, en lugar de depender de inhaladores de rescate cuando los síntomas ya aparecieron, como se acostumbraba hace unos años.

"El asma bronquial del siglo XXI es cambiar la idea de solo rescatar y, más bien, buscar la prevención. Evitar una crisis es mucho mejor que llegar a ella. Y segundo, tenemos mucho tratamiento para evitar que una persona pueda hacer una crisis, entonces también es anticiparla y proteger a un paciente de una neumonía o una crisis severa. Y saber que uno puede vivir normalmente", detalló Estrada.

Además, desmintió la idea de que las personas asmáticas deban evitar el ejercicio. Por el contrario, señaló que, una vez controlada la enfermedad, pueden practicar actividad física e incluso deportes de alto rendimiento.

"El asma no se cura, pero sí se controla. Lo importante es tratar la condición antes de que ocurra una crisis y permitir que el paciente lleve una vida completamente normal", concluyó el especialista.

Puede repasar el episodio completo de 'Su Salud' en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube:



