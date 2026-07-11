“Tiene que esperar a que lo llamen”: adulto mayor lleva ocho meses esperando cita por cataratas

A sus 77 años, Carlos Aguilar enfrenta una preocupación que crece con cada día de espera: perder la visión antes de recibir la atención médica que necesita.

El adulto mayor lleva más de ocho meses aguardando para que le asignen una cita en Oftalmología en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, luego de que un examen visual detectara una posible condición de cataratas que requería valoración especializada.

Tras recibir el diagnóstico preliminar, don Carlos acudió al Ebais de San Isidro de Heredia, donde se le emitió la referencia correspondiente para ser atendido en el hospital. Aunque la gestión fue aprobada, desde entonces no ha recibido una fecha para su primera cita médica.

Ante la falta de respuesta, don Carlos acudió a la Contraloría de Servicios del Hospital San Vicente de Paúl en busca de una solución. Sin embargo, según relata, la respuesta recibida ha sido la misma: esperar a que lo llamen para asignarle una cita.

La incertidumbre ha aumentado con el paso de los meses. Mientras espera una llamada de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asegura que su capacidad visual continúa deteriorándose.