Siete de cada diez adultos tienen malos hábitos que aumentan riesgo de enfermedades crónicas

Periodista: Paola Zamora​

La mala alimentación, el sedentarismo y el exceso de peso siguen siendo un desafío para la salud en el país. Estos factores aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas.

En el Día Internacional del Autocuidado, la Cámara Costarricense de la Salud advierte que 7 de cada 10 adultos mantienen hábitos que pueden afectar su bienestar. Por eso, insiste en fortalecer la prevención.



Cuidarse va más allá de la alimentación o el ejercicio. También significa prestar atención a la salud emocional y a la forma en que enfrentamos el día a día.



Además, los datos revelan que el 70,7 % de los adultos tienen sobrepeso y el 34,5 % no realiza la actividad física mínima recomendada. Ante esta realidad, los especialistas destacan que las pequeñas decisiones pueden generar grandes beneficios.



Incorporar mejores prácticas en la vida diaria no solo ayuda a prevenir enfermedades, también permite construir un mayor bienestar y una mejor calidad de vida con el paso del tiempo.