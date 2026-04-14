Saturación obliga a suspender visita de pacientes en Hospital Calderón Guardia

La Dirección Médica del Hospital Calderón Guardia tomó la decisión de suspender la visita de pacientes en Emergencias por la saturación del servicio.

De acuerdo con la doctora Laura Vásquez, este martes más de 200 personas estaban ingresadas en ese departamento (ver video adjunto de Telenoticias).

"Hemos tenido que eliminar la visita de familiares a pacientes en Emergencias (...) El servicio está sumamente lleno, es imposible caminar por los pasillos", explicó Vásquez.

Como excepción a la medida adoptada por el hospital, están los pacientes adultos mayores o con alguna discapacidad que requieran la compañía de un familiar.

Ruta 32

Vásquez añadió que el cierre de la Ruta Nacional 32, que comunica con el Caribe, es uno de los motivos que ha provocado la saturación en Emergencias.

"Los pacientes a veces tienen citas programadas en este hospital, vienen muy temprano y cuando van a regresar, el cierre de tantas horas hace que se desestabilicen o tengan un aumento del dolor y terminan en Emergencias", aseveró.

Las autoridades médicas llaman también a los asegurados a utilizar responsablemente los servicios de Emergencias de los hospitales.

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