Salud reporta dos focos de contagios de malaria en la Zona Norte

El Ministerio de Salud confirmó la presencia de dos focos de contagios de malaria en la Zona Norte del país.

Uno de ellos está directamente asociado con la minería ilegal en Crucitas, actividad que ha generado migración irregular y que pone en riesgo la meta nacional de erradicar esta enfermedad en los próximos años.

Según el reporte oficial, se identificaron ocho casos vinculados con la llegada de migrantes que ingresan a la zona fronteriza para extraer oro en el sector de Alajuela.

La situación preocupa a las autoridades, ya que la malaria había mostrado una tendencia sostenida a la baja en los últimos años: en 2023 se contabilizaron 538 casos, en 2024 fueron 244, en 2025 se redujeron a 29 y, en lo que va de este año, ya se registran 14.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, 12 de los casos actuales son importados y tienen como nexo epidemiológico Nicaragua, país desde donde llegan ciudadanos para participar en la extracción ilegal de oro.

Ante este panorama, las autoridades reforzaron la vigilancia en la Zona Norte con el objetivo de contener los contagios y evitar una mayor propagación de la enfermedad.