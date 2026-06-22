Racionamientos de agua podrían aumentar el riesgo de dengue en su hogar

El fenómeno de El Niño provocará racionamientos de agua controlados en el país. Esto podría llevar a muchas personas a almacenar el líquido; sin embargo, los expertos advierten que esta práctica, si no se realiza de manera adecuada, puede favorecer la aparición de criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Por esta razón, recomiendan extremar las medidas de prevención y vigilar que recipientes, tanques o depósitos utilizados para almacenar agua permanezcan debidamente tapados y protegidos.

La preocupación es mayor este año debido a las condiciones asociadas al fenómeno meteorológico, que favorecen la propagación del mosquito y, en consecuencia, el aumento de casos de dengue. Así lo explicó Adrián Avendaño, del Colegio de Microbiólogos (ver video adjunto).

"La larva del mosquito se desarrolla en agua limpia, que es por lo general agua de lluvia acumulada o sino algún tipo de agua potable que con el paso del tiempo pierde el cloro que inhabilita muchos microorganismos. Una larva fácilmente se desarrolla en este tipo de agua", detalló.

Según los datos citados en la información, el país contabiliza 1.096 casos de dengue, de los cuales 23 han sido clasificados con signos de alarma.

Las autoridades de salud hacen un llamado a la población para reforzar las acciones preventivas y eliminar posibles criaderos dentro y alrededor de las viviendas, con el fin de evitar un incremento de casos en los próximos meses.

