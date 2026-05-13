¿Qué es gastroenteritis, enfermedad que mató a un pasajero y tiene en alerta a otro crucero?

Un nuevo brote de gastroenteritis encendió las alarmas sanitarias en un crucero atracado en Burdeos, en Francia, luego de que decenas de pasajeros presentaran vómitos y diarrea, y un adulto mayor muriera mientras viajaba a bordo.

Las autoridades francesas confirmaron que el origen del brote es viral y descartaron, por el momento, cualquier vínculo con el hantavirus, enfermedad que recientemente generó preocupación tras varias muertes en otro crucero.

Ante este panorama, el doctor Manuel Rojas explicó a Teletica.com en qué consiste esta enfermedad. Según el especialista, la gastroenteritis "se trata de un proceso infeccioso del tubo digestivo", generalmente provocado por virus, bacterias o parásitos. Su principal riesgo radica en la pérdida acelerada de líquidos que produce. Ante este panorama, el doctor Manuel Rojas explicó aen qué consiste esta enfermedad. Según el especialista, la gastroenteritis "se trata de un proceso infeccioso del tubo digestivo", generalmente provocado por virus, bacterias o parásitos. Su principal riesgo radica en laque produce.



