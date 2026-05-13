¿Qué es gastroenteritis, enfermedad que mató a un pasajero y tiene en alerta a otro crucero?
El reciente brote volvió a poner en el foco a esta infección digestiva altamente contagiosa, que puede provocar deshidratación severa y complicaciones graves.
Un nuevo brote de gastroenteritis encendió las alarmas sanitarias en un crucero atracado en Burdeos, en Francia, luego de que decenas de pasajeros presentaran vómitos y diarrea, y un adulto mayor muriera mientras viajaba a bordo.
Las autoridades francesas confirmaron que el origen del brote es viral y descartaron, por el momento, cualquier vínculo con el hantavirus, enfermedad que recientemente generó preocupación tras varias muertes en otro crucero.
“La gastroenteritis genera una alta tasa de deposiciones diarreicas que a su vez va a generar una pérdida masiva de líquidos y esto condiciona que la persona se deshidrate”, detalló Rojas a Teletica.com.
El médico advirtió que la deshidratación puede agravar enfermedades crónicas preexistentes, especialmente en personas con diabetes o padecimientos cardiopulmonares.
Además, explicó que los casos más severos pueden provocar complicaciones importantes.
“Pacientes con una deshidratación severa pueden perder la conciencia, tener insuficiencia renal y pérdida de electrolitos de sodio o potasio”, señaló.
Rojas agregó que estos desequilibrios también pueden desencadenar arritmias cardíacas e incluso provocar un paro cardiorespiratorio.
¿Cómo se contagia?
El especialista recordó que este tipo de infecciones suele propagarse fácilmente mediante contacto con superficies o alimentos contaminados.
“Son altamente contagiosos mediante la vía ano-mano-boca, por lo tanto la limpieza de manos y las medidas higiénicas deben ser estrictas”, enfatizó.
Por ello, insistió en la importancia del lavado frecuente de manos, el adecuado manejo de alimentos y el aislamiento de personas con síntomas para evitar nuevos contagios.