Puntarenas desplaza a San José en casos humanos de gusano barrenador

Costa Rica acumula 16 casos de miasis por gusano barrenador en humanos durante las primeras semanas del año, según datos del Ministerio de Salud.

La distribución de los contagios muestra que Puntarenas concentra la mayor cantidad de reportes, con seis casos, seguido de Heredia con tres. San José, Alajuela y Limón registran dos diagnósticos cada uno, mientras que Guanacaste reporta uno y Cartago no contabiliza casos.

Las autoridades señalan que este comportamiento representa un cambio respecto a estadísticas anteriores, en las que San José y Alajuela encabezaban la incidencia de la enfermedad.

El grupo más afectado corresponde a personas adultas mayores: de los 16 casos confirmados, 11 se presentan en personas de 65 años o más. Además, la mayoría de los contagios son en hombres, con 13 casos, frente a tres en mujeres.

El Ministerio de Salud advierte que esta enfermedad puede desarrollarse en heridas expuestas o mal atendidas, lo que incrementa el riesgo de infestación. Entre las principales recomendaciones destacan limpiar y tratar adecuadamente cualquier lesión, así como acudir a los servicios de salud ante síntomas como dolor, picazón, secreción o sensación de movimiento en la herida.

Las autoridades también hacen un llamado a mantener control sobre los animales, ya que la detección temprana y la prevención son claves para evitar nuevos casos en humanos.

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