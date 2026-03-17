País incumple recomendación de OMS de alcanzar 95% de cobertura contra sarampión

Costa Rica no logró cumplir con la meta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de alcanzar un 95% de cobertura vacunal contra el sarampión. El Ministerio de Salud confirmó este lunes los primeros casos de nacionales con la enfermedad en este siglo.

Se trata de dos mujeres, una de 14 años, vecina de Pococí, y otra de 41, residente en Coronado, quienes dieron positivo tras haber tenido contacto con una delegación mexicana en un campamento del Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem).

Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado a la población para acudir a los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y colocarse la vacuna.

Según datos oficiales, en 2025 el país no alcanzó la cobertura recomendada por la OMS con las dos dosis de la vacuna. La primera dosis, aplicada a los 15 meses, logró un 98% de cobertura; sin embargo, la segunda dosis, que debe colocarse a los 4 años, apenas llegó al 92%.

Los médicos aclaran que la vacuna no evita por completo el contagio, pero sí reduce la gravedad de la infección. Por ello insisten en la importancia de mantener la inmunización y reforzar medidas de prevención.

Costa Rica no registraba casos de sarampión en nacionales desde 1999. Ahora, el Ministerio de Salud continúa con la investigación para descartar más contagios por contacto directo con las dos pacientes confirmadas.