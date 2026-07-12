Odontólogo advierte sobre los riesgos de los blanqueamientos virales de TikTok

Los videos que prometen dientes más blancos utilizando bicarbonato, limón u otros ingredientes caseros abundan en redes sociales. Sin embargo, detrás de estas fórmulas virales podrían esconderse riesgos para la salud bucodental.



El odontólogo Luis Ulett explicó en el programa Su Salud de Teletica.com que muchos de estos métodos pueden provocar desgaste del esmalte dental e incluso generar daños permanentes si se utilizan sin supervisión profesional.

“Hay remedios caseros que ayudan a eliminar manchas superficiales y, como consecuencia, el diente puede verse más claro. El problema es que la persona no sabe cuánto producto utilizar ni durante cuánto tiempo aplicarlo”, señaló el especialista.

Según Ulett, mezclas como bicarbonato con limón pueden resultar abrasivas para los dientes. Aunque inicialmente podrían producir una apariencia más blanca, el uso frecuente aumenta el riesgo de erosión del esmalte, la capa protectora de la pieza dental.



El experto también hizo un llamado de atención sobre los kits de blanqueamiento que se comercializan por internet o en redes sociales.

“Muchas personas compran estos productos sin saber exactamente qué contienen, cuál es su concentración o cuánto tiempo deben utilizarlos. Eso puede generar frustración por la falta de resultados o incluso provocar problemas dentales”, indicó.

Blanqueamiento dental: todo lo que debe saber



Antes de iniciar un blanqueamiento dental, el odontólogo recomienda una valoración profesional para determinar si el paciente es apto para el procedimiento.

Personas con caries, fisuras, restauraciones defectuosas, encías inflamadas o sensibilidad dental deben recibir tratamiento previo para evitar complicaciones.



Además, el procedimiento no se recomienda en niños cuyos dientes aún están en desarrollo, ni en mujeres embarazadas o en período de lactancia.



Uno de los temores más frecuentes de quienes desean blanquearse los dientes es la sensibilidad dental. De acuerdo con Ulett, es normal experimentar cierta sensibilidad durante las primeras 24 o 48 horas posteriores al tratamiento. Sin embargo, si las molestias persisten más tiempo, es importante suspender el uso de los productos y consultar al odontólogo.

“El blanqueamiento debe adaptarse a cada paciente. Si existe sensibilidad, es posible reducir la concentración del agente blanqueador para continuar el tratamiento de manera segura”, explicó.

Cuidados después del procedimiento



Tras un blanqueamiento, los especialistas recomiendan evitar temporalmente bebidas oscuras como café, vino tinto y gaseosas, así como alimentos muy fríos o calientes que puedan aumentar la sensibilidad.



Asimismo, Ulett recordó que no es aconsejable cepillarse los dientes inmediatamente después de consumir café, refrescos o alimentos ácidos.

“Lo ideal es esperar entre 25 y 30 minutos antes del cepillado para evitar el desgaste del esmalte”, señaló.

El odontólogo destacó que el blanqueamiento dental es un tratamiento seguro y accesible cuando se realiza bajo supervisión profesional, pero advirtió que las soluciones rápidas que circulan en internet pueden terminar costando más caro que una visita al especialista.



Puede repasar el episodio completo de 'Su Salud' en el video adjunto o en el siguiente enlace de YouTube: