Ministerio de Salud invertirá ₡182 millones para atacar dengue en época lluviosa

El Ministerio de Salud invertirá ₡182 millones en atacar el dengue durante la época lluviosa de este 2026.

La rectoría de salud informó que entregará 325 equipos nuevos para la fumigación en las 82 oficinas en todo el país.

"Se les dotó de equipo de protección personal al área de vectores, y ahora viene la compra de máquinas de fumigación para dotar de equipo nuevo al personal con la idea de que esto ayude a contener los casos", dijo Jennyffer González, de Vigilancia de la Salud.

En lo que va del año, el Ministerio de Salud contabiliza 794 casos de dengue; la mayoría se concentran en la provincia de Puntarenas, donde hay 170 enfermos.

"Viene la época de lluvia y tenemos que abocarnos a eliminar criaderos, con esto disminuimos la posibilidad de transmitir la enfermedad", añadió.

Esto se suma a limpiar los patios, recoger canoas y todos los espacios donde pueda quedar agua acumulada y, por ende, puede desarrollarse el dengue.



