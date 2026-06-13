Médicos piden a adultos mayores y menores de edad vacunarse contra la influenza

Los adultos mayores y los menores de edad son los más rezagados en la campaña de vacunación contra la influenza.



Los médicos les piden a las personas que no se han vacunado ir a los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para inyectarse.



Tanto los adultos mayores como los recién nacidos son los grupos de riesgo que más van a dar a los hospitales por complicaciones de la influenza.

