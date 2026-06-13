EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Médicos piden a adultos mayores y menores de edad vacunarse contra la influenza

Tanto los adultos mayores como los recién nacidos son los grupos de riesgo que más van a dar a los hospitales.

Por Jason Ureña 12 de junio de 2026, 18:12 PM

Los adultos mayores y los menores de edad son los más rezagados en la campaña de vacunación contra la influenza.

Los médicos les piden a las personas que no se han vacunado ir a los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para inyectarse.

Tanto los adultos mayores como los recién nacidos son los grupos de riesgo que más van a dar a los hospitales por complicaciones de la influenza.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas