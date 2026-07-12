Madre denuncia que el EDUS registra citas de Geriatría a nombre de su hijo adolescente

Una madre de familia denuncia que en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de su hijo aparecen registradas citas a las que supuestamente asistió en el servicio de Geriatría del Hospital Nacional de Salud Mental, en San José.

Su preocupación surge porque el paciente tiene apenas 17 años, lo que hace imposible que le agendaran un espacio en una especialidad destinada a los adultos mayores y, además, porque en el sistema aparece como "presente", sin haber ido.

La plataforma no muestra solo una cita, sino que son dos, con el mismo profesional en salud y con un año de diferencia entre sí.

"Al revisar la aplicación EDUS, observé que aparece registrada una cita con la especialidad de Geriatría el 10 de junio de 2025, indicando que asistió a una consulta con el especialista. En ese momento me presenté en el hospital para solicitar una explicación; sin embargo, nadie pudo indicarme por qué aparecía ese registro, por lo que decidí dejar el asunto hasta ahí. "Recientemente, volví a revisar el EDUS y, para mi sorpresa, aparece nuevamente otra cita en Geriatría, con fecha 10 de junio de 2026, también con el mismo especialista", aseguró doña Laura Vindas en declaraciones a Teletica.com.

El adolescente es paciente del centro médico, pero su mamá sostiene que no se ha presentado a esas dos citas que se detallan en la plataforma. Su temor es que pueda existir "un error en su expediente o, en el peor de los casos, que otra persona esté utilizando o registrando información en su EDUS".

Por esa razón, Vindas solicita explicaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, sobre todo, que le confirmen que el expediente de su hijo "se encuentra seguro".

Captura del EDUS donde se registra que el adolescente "asistió" a la cita con un geriatra.

¿Qué dice la CCSS?

Este medio consultó por el caso a la institución administradora de los hospitales públicos, donde aclararon que las gestiones y actualizaciones en el estado de una cita o de un registro dependen de los funcionarios autorizados.

Ellos utilizan "las funcionalidades disponibles en los sistemas de información institucionales, conforme a los procesos, responsabilidades y competencias definidas en la normativa vigente y aplicable, para el cumplimiento de sus labores", afirmó Floribeth Solano, del Subárea de Normalización y Regulación Técnica de la Gerencia Médica.

De esa forma, explican que un incidente como el denunciado puede ocurrir por dos razones: errores administrativos durante la gestión de la información o situaciones técnicas excepcionales y eventos no previstos.

"Cada situación debe ser analizada de manera individual por las instancias competentes, a fin de determinar su origen, establecer la eventual afectación producida y definir las acciones correctivas y administrativas que correspondan", indicó Solano.



Este medio consultó si se abrió una investigación del caso particular del menor de 17 años y si se buscará la versión del profesional de salud que aparece como médico tratante en el EDUS. Sin embargo, ambas respuestas continúan en trámite.

¿Qué debe hacer si le ocurre algo similar?

Mientras tanto, la Gerencia Médica de la CCSS recomendó a doña Laura Vindas y a otras personas que puedan estar pasando por el mismo problema presentar de inmediato la denuncia formal.